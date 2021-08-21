صلاح القصب يؤول الصورة الى التحطيم الغاضب علي التقليد - فاضل خليل

2021/08/21 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل الموتى يرتدون ملابس جلدية ملونة ولأني قسريا، لم أكن من بين حضورك، أعذر كتابتي فيك.



وبعد أن صار اليأس قاعدة، والمفاجئات لا تنبؤنا عن القادم، فالدعابات غالبا سوداء، لاتسير بخطي الويلات المتفائلة، ربما...؟!.



ومع ذلك، ان كنت جادا في معرفة القصب، فستجده بامعان في[مصحات الذاكرة](1)، ومصحات الذاكرة هذا، هو كتابه الاخير الصادرعن وزارة الثقافة في دولة قطر، وبمقدمة لـلفنانة عواطف نعيم.



ان قراءتك للم ......





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