2021/08/21 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد في السنوات الأخيرة برز عدد من المخرجين العراقيين ، وربما العرب أيضاً ، في أعمال أما أن كتبوا هم أنفسهم نصوصها أو أنهم أعدوها عن نصوص كتبها غيرهم وذلك بأدعاء القراءة الجديدة أو بحجة الرؤية المتجددة.



وقد لاحظنا إنهم في الغالب ، يتحاشون التصدي لاخراج نص مسرحي كتبه مؤلف عالمي مشهور مثل شكسبير أو أبسن أو جيكوف أو شيلر.



وابقاءه على حاله وتقديمه بشكل يبعده عن كلاسيكيته أو واقعيته أو الالتزام بأسلوب كتابت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخرجون الجدد والمسرحية العالمية ! - سامي عبد الحميد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المخرجون الجدد والمسرحية العالمية ! - سامي عبد الحميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).