العراق.. القبض على 18 مبتزا إلكترونيا بعد تهديدهم لفتيات بنشر صورهن

2021/08/21 | 11:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، السبت، عن إلقاء القبض على 18 شخصا بتهمة الابتزاز الإلكتروني، بعد تهديدهم لمجموعة من النساء بنشر صورهن في حال عدم الحصول على مبالغ مالية منهن، وذلك في محافظات مختلفة.

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