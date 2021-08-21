المشتركة: معلومات المواطنين ساعدت في القبض على مستهدفي أبراج الطاقة

2021/08/21 | 11:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، أن معلومات المواطنين ساعدت في القبض على عدد من مستهدفي أبراج الطاقة ،فيما أشارت الى أن حواضن الإرهاب تقدم معلومات للعناصر الإرهابية التي تقوم بعمليات استهداف الأبراج.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إن “القوات الأمنية نجحت وحدَّت من استهداف أبراج الطاقة […]

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