2021/08/21 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ترأس العراق، المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية.وذكرت وزارة الداخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “العراق ترأس المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المباحث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يترأس المؤتمر العربي الـ18 لرؤساء المباحث والأدلة الجنائية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يترأس المؤتمر العربي الـ18 لرؤساء المباحث والأدلة الجنائية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يترأس المؤتمر العربي الـ18 لرؤساء المباحث والأدلة الجنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).