تقاذفوه فوق أسلاك شائكة.. هذه قصة الرضيع الأفغاني الذي سُلم إلى جنود أمريكيين بمطار كابول

2021/08/21 | 12:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاولة يائسة لإنقاذ طفل - طفل سُلم إلى مشاة البحرية الأمريكية من فوق أسلاك شائكة في مطار كابول.لكن إذا نجح هو أو هي في الخروج، فلن يتذكر هذه الأيام المظلمة على الأقل.مراسل CNN سام كايلي ينقل لكم التفاصيل.

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