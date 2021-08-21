الكاظمي يتفقد عددا من المراكز الامتحانية

2021/08/21 | 12:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عددا من المراكز الامتحانية في بغداد بأول أيام الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية المنتهية.

وأكد الكاظمي للملاك التدريسي والطلبة أن الحكومة وجهت قبيل انطلاق الامتحانات بتوفير مطلق الإمكانات وذلك لإجراء العملية الامتحانية بانسيابية ويسر، لافتا إلى أن العراق يمر بظروف قاهرة صحية واقتصادية وأمنية، والاستهداف متكررة لأبراج الطاقة، لكن وعلى الرغم من ذلك فأن الحكومة مصرة على إنجاح الامتحانات ومواجهة كافة التحديات.

وحذر الكاظمي من خطورة الوضع الصحي، داعيا الطلبة والملاك التدريسي إلى الالتزام بإجراءات السلامة حفاظا على حياتهم.

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