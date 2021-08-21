"رويترز": دول خليجية "متخوفة" من حكم طالبان ولكنها قد تسلك "نهجا براغماتيا" معها

2021/08/21 | 12:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت كانت السعودية والإمارات بين دول قليلة اعترفت بحكم طالبان الأصولي في أفغانستان بين 1996 و2001، اكتفت كل منها بإعلان احترام اختيار الشعب الأفغاني ودعوة الحركة إلى توطيد الأمن وتعزيز الاستقرار، بعد استيلائها الأخير على السلطة، الأسبوع الماضي.

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