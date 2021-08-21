بالصور .. الكاظمي يزور عدد من المراكز الامتحانية في بغداد ويطلع على احتياجات الطلبة

2021/08/21 | 12:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، السبت، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمركز الامتحانية مثلت حافزا معنويا للطلبة.وقالت الوزارة في بيان: إنها “تثمن الزيارة التي قام بها دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وزير التربية علي حميد الدليمي لعدد من المراكز … Readmore

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