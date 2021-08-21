التربية بعد زيارة الكاظمي للمراكز الامتحانية: حافز معنوي للطلبة

2021/08/21 | 12:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة التربية، السبت، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمركز الامتحانية مثلت حافزا معنويا للطلبة.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آب 2021)، إنها "تثمن الزيارة التي قام بها دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وزير التربية علي حميد الدليمي لعدد من المراكز الامتحانية في بغداد".

ونقل المكتب الاعلامي لوزير التربية عن الكاظمي قوله، ان "زيارتنا لكم جاءت كي تزيدكم عزيمة نحو النجاح، وبذل أقصى ما لديكم من جهود، من أجل الحصول على معدلات تؤهلكم لرسم طريق مستقبلكم المشرق ولتكونوا بناة مستقبل العراق وتقدمه وتطوره".

من جانبه أعرب الدليمي عن "امله بأن يُحقق جميع الطلبة التفوق المنشود في هذه المرحلة الفاصلة من حياتهم الدراسية والحصول على نسب نجاح عالية تتناسب مع حجم الاستعدادات والجهود التي بُذلت من قبل الحكومة والاسرة التربوية واولياء الامور تمهيداً لطريقهم المتميز المنشود".

واشار وزير التربية إلى ان "زيارة رئيس الوزراء للمراكز الامتحانية ستكون حافزاً معنوياً كبيراً لابنائنا الطلبة لبذل اقصى الجهود العلمية لهم لتحقيق التفوق العلمي المنشود".

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