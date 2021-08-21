الحشد يشرع باليوم الثامن لعمليات “محرم الحرام” بالطارمية

2021/08/21 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني شرع الحشد الشعبي، اليوم السبت، باليوم الثامن من عمليات محرم الحرام في الطارمية.وذكر إعلام الحشد، في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “اللواء 12 في الحشد الشعبي شرع ، […]

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