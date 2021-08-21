نائبة بايدن: أمريكا تعتمد على سلاسل الإمدادات من المنطقة الآسيوية

2021/08/21 | 12:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن المسائل المتعلقة بالنقص في إمدادات أشباه الموصلات على مستوى العالم “حقيقية جداً”.

وجاء تصريح هاريس، قبيل قيامها بجولة آسيوية تهدف إلى إقامة علاقات تجارية مع دول تعد رئيسية في مجال سلاسل توريد أشباه الموصلات، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

ومن المقرر أن تزور هاريس سنغافورة وفيتنام لتشدد على دور الولايات المتحدة كرائدة على الساحة العالمية.

وأشارت نائبة الرئيس أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، إلى المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة في هذه المنطقة، وكيف تعتمد أمريكا على سلاسل الإمدادات منها.

وتأتي رحلة هاريس في خضم أزمة عالمية تتعلق بنقص إمدادات أشباه الموصلات، وهو ما أدى إلى تعطيل عمليات الإنتاج في صناعة السيارات والإلكترونيات في أمريكا.

وانخرطت إدارة الرئيس جو بايدن على مدار شهور في محاولات مع قطاع الصناعة والنواب بشأن سبل الحد من الأزمة، دون تحسن يذكر حتى الآن.

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