2021/08/21 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور الباب التمهيدى : عن الدولة المملوكية ومؤرخيها وما قبل السلطان برسباى الفصل الثانى :( مؤرخو عصر برسباى )المؤرخ أبو المحاسن (813 :874 ) الذى كان من أكابر المجرمين لمحة عن أبى المحاسن 1 ـ من أصل مملوكى ، كان ابوه من أكابر المجرمين ، وهو الامير تغري بردي.



كان ( اتابك ) ، أي كان قائدا للجيش المملوكي ، ثم نائبا للسلطان علي الشام ، أي واليا للشام.



ينتمى أبو المحاسن الى طبقة ( أولاد النا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤرخ أبو المحاسن (813 :874 ) الذى كان من أكابر المجرمين ( 1 من 2 ) - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤرخ أبو المحاسن (813 :874 ) الذى كان من أكابر المجرمين ( 1 من 2 ) - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).