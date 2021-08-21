الجذور الاجتماعية التاريخية لأزمة اليسار - سعيد مضيه

2021/08/21 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه الجدير باسم الفكر هو ذلك الذي يتصدى لحقائق العصر بالتحليل والتفسير والتقويم يسعى للكشف عن عناصر التقدم ومساندتها وعزل عناصر التخلف ومكافحتها.



غياب الفكر التحليلي يولد أزمة من أعراضها غبش الرؤية تُفقِد السيطرة على البيئة والتحكم في مسارها .



الفكر وليد البيئة المجتمعيه يختلف من عصر الى عصر ومن مجتمع الى اخر.



ومؤلَّف الدكتور هشام شرابي" البنية الأبوية إشكاليات التخلف في المجتمع العربي" قدم رؤية كاشف ......





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