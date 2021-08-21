بالانفوغراف: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة ينطلق مع بدء الأسبوع الجديد.. تعرف على طقس العراق حسب المناطق

2021/08/21 | 12:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، حالة الطقس في عموم البلاد، فيما أشارت الى ارتفاع جديد في درجات الحرارة ابتداءً من الغد.

وذكر بيان للهيأة أن “الطقس ليوم السبت في المنطقة الشمالية سيكون صحواً ولا تغير بدرجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم”.

وأضاف البيان أن”يوم الأحد سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، حيث تصل درجة الحرارة في بغداد إلى 46 درجة وخمس محافظات جنوبية الى 48 درجة مئوية، أما الرياح في الأقسام الشرقية فهي شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،وفي الأقسام الغربية هي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما في المنطقة الوسطى فسيكون الطقس صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم”.

وأشار إلى أن “طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون في المنطقة الشمالية صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ،والرياح في الاقسام الشرقية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، وفي الاقسام الغربية جنوبية شرقية معتدلة السرعة (10-20)كم س،ومدى الرؤية (8-10) کم، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ، والرياح في الاقسام الشرقية شمالية غربية الى معتدلة السرعة (10-20) وفي الاقسام الغربية جنوبية شرقية معتدلة السرعة (10-20)كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم”.

ولفت إلى أن “يوم الثلاثاء سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة(10-20)كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ، والرياح في الأقسام الشرقية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم”.

وتابع أن”الطقس ليوم الاربعاء سيكون في المنطقة الشمالية صحواً،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س،ومدى الرؤية (8-10)كم/س،فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً،ودرجات الحرارة ترتفع قليلا،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ،ومدى الرؤية (8-10)كم/س،فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً،ولا تغير في درجات الحرارة ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ،ومدى الرؤية(8-10)كم/س”.

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