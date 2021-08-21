2021/08/21 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد تزود كردستان بمليون لتر بنزين يومياً » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:14

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