ذي قار: حملة اعتقالات واسعة لمتظاهري الكليات والمعاهد الذين احتجوا أمام ديوان المحافظة

2021/08/21 | 12:18 - المصدر: NRT عربية

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دیجیتال میدیا إن أر تي

إقلیم کردستان العراق

السليمانية – القرية الألمانية.

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