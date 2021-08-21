اعتقالات تطال العشرات من المواطنين عقب مواجهات الحشد وداعش في الطارمية

2021/08/21 | 12:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، باعتقال العشرات من اهالي ناحية المشاهدة في بغداد، اعتقلوا على خلفية المواجهات التي اندلعت امس بين الحشد وداعش.

وقال المصدر لـ NRTعربية (21 اب 2021)، ان "اعتقالات عشوائية تطال مناطق (تل طاسة و قرية السائر) في ناحية المشاهدة على خلفية التعرض الاخير لداعش ضد قوة من الحشد الشعبي".

واضاف المصدر ان "الاعتقالات طالت العشرات من المواطنين من داخل منازلهم"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس الجمعة، صد تعرض لعناصر داعش في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان ان "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، تصدت تعرضا لداعش في منطقة المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد".

وأضاف البيان، ان "قوة اللواء أشتبكت مع عناصر داعش وما تزال الاشتباكات مستمرة".

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