تفجير خمسة منازل ومضافتين لداعش في الطارمية (صور)

2021/08/21 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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فجرت مفارز مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، خمسة منازل ومضافتين لداعش في الطارمية شمالي بغداد.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء 12 بالحشد الشعبي ومكافحة المتفجرات كشفت هذه المنازل التي نصبت ككمين للقوات التي تعمل لليوم الثامن على التوالي على تطهير قضاء الطارمية".

واضاف البيان، ان "مفارز المكافحة تولت تفجير تلك المنازل عن بعد ومن دون تسجيل أي خسائر".

هذا واستشهد 4 عناصر من اللواء 12 بالحشد الشعبي واصيب 6 آخرون بتعرض إرهابي داعشي مساء الجمعة، في الطارمية شمالي بغداد.

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