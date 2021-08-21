2021/08/21 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، السبت، انجاز 75% من مشروع النصب والتشييد الحقلي في مستودع غاز اللطيفية في بغداد.

وبحسب بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، فإنه "تم انجاز 75% من مشروع النصب والتشييد الحقلي في مستودع غاز اللطيفية، الذي تنفذه الوزارة وعن طريق شركة المعتصم التابعة لها لصالح وزارة النفط".

وأضاف أن "الملاكات الهندسية والفنية في الشركة، تواصل جهودها لأنجاز المشروع ضمن المدة المحددة والمواصفات المطلوبة ، ويضم المشروع خزانين كرويين ومضخات أنابيب ألاطفاء، ونقاط التحميل والتفريغ للسيارات ومضخات التجهيز والمساند الحاملة للأنابيب".

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