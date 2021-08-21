تدافع وفوضى في مطار كابول بعد إستئناف عملية الاجلاء

2021/08/21 | 12:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليّات إجلاء المدنيّين قد استؤنفت الجمعة من مطار كابول بعدما كانت قد توقّفت لساعات عدّة جرّاء عدم قدرة القاعدة الأميركيّة في قطر على استيعاب المزيد من الأشخاص.

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