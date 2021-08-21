التربية: زيارة الكاظمي للمراكز الامتحانية حافز معنوي للطلبة

2021/08/21 | 12:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمركز الامتحانية مثلت حافزا معنويا للطلبة.وقالت الوزارة في بيان، إنها “تثمن الزيارة التي قام بها دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وزير التربية علي حميد الدليمي لعدد من المراكز الامتحانية في بغداد”.ونقل المكتب الاعلامي لوزير التربية عن الكاظمي قوله، ان “زيارتنا […]

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