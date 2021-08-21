هل أنت مصاب بفيروس كورونا؟ أطباء يشرحون متى يجب البقاء في المنزل أو الذهاب للطوارئ

2021/08/21 | 12:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد الزيادة في عدد المرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا مشكلة يراها عمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.للمساعدة في تخفيف الاكتظاظ، يريد الأطباء أن تعرف متى يجب أن تذهب إلى الطوارئ ومتى يجب أن تبقى في المنزل وتتصل بالطبيب

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