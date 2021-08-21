اعتقال ٤ من قيادات التظاهرات الاخيرة التي حدثت امام مبنى ديوان محافظة ذي قار

2021/08/21 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارافاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، باعتقال 4 من قيادات التظاهرات الأخيرة التي حدثت امام مبنى ديوان المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) أن "القوات الأمنية بالمحافظة اعتلقت اليوم 4 من قيادات التظاهرات الأخيرة التي حدثت امام مبنى ديوان المحافظة".

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