بسبب ارتفاع اسعار

2021/08/21 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيلوجّهت قائممقامية أربيل، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات عاجلة بحق أصحاب الافران بسبب ارتفاع أسعار الصمون.وقال مرسالنا إن "قائممقامية أربيل، وجّهت اليوم، بإغلاق عدد من الأفران في المحافظة بسبب رفع تسعيرة بيع الصمون من ١٠ قطع الى ٨ قطع مقابل الالف دينار".

وأضاف ان "أصحاب الأفران يعزون رفعهم الأسعار لارتفاع سعر الوقود والقمح".

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