الإمارات تعلن استضافة 5 آلاف أفغاني بطلب أمريكي

2021/08/21 | 12:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن سلطات البلاد وافقت على استضافة 5 آلاف مواطن أفغاني تم إجلاؤهم من أفغانستان بشكل مؤقت، بناء على طلب أمريكي.وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن “هذه اللفتة الإنسانية تأتي في أعقاب التسهيلات الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لعشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، …

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