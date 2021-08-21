2021/08/21 | 12:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، السبت، بإلقاء القبض على 18 متهما بمساومة النساء مقابل أموال في سبع محافظات.وقال رسول، عبر “تويتر”: “بناءً على الشكاوى الواردة من مجموعة فتيات، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني جهدها الاستخباري، وسارعت الى نصب كمائن مُحكمةٍ وفق مذكراتٍ قضائية اسهمت في الايقاع بــ(6) اشخاص يمارسون الإبتزاز …

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