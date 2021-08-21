ائتلاف النصر: حادث الطارمية مؤشر خطير يستدعي الاستنفار الوطني

2021/08/21 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي ان التصدي للإرهاب مسؤولية وطنية تضامنية للمؤسسات الامنية والقوى السياسية والمجتمعية .وقال الائتلاف في بيان :ان إستمرار نشاط الإرهاب الداعشي، وآخره اعتداء مساء أمس على مقر اللواء 12 التابع للحشد الشعبي في منطقة الطارمية، والذي أدى إلى استشهاد وجرح كوكبة من المقاتلين الأبطال، مؤشر خطير يستدعي الاستنفار الوطني لاقتلاع بقايا الإرهاب الداعشي.واكد "ائتلاف النصر" إنّ التصدي للإرهاب مسؤولية وطنية تضامنية للمؤسسات الأمنية والقوى السياسية والمجتمعية، فهي معركة الوطن الأولى التي لا تقبل التساهل أو الإسترخاء أو التوظيف أو خلط الأوراق.وبين "النصر" أنّ الإرهاب مشروع تدميري لا يسلم منه أحد، والتصدي له هو إسقاط لخيار التوحش والفوضى والتقسيم، وأنّ الحفاظ على الأمن والإستقرار مهمة عراقية تستدعي منا جميعاً النهوض بها بشجاعة وإرادة وتضامن./انتهى9

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