اختطاف رجل واصابة آخر في حادثين امنيين في ديالى

2021/08/21 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اختطف مسلحون مجهولون ، رجلا ، بعد اقتحام منزله في بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مسلحين اقتحموا في ساعة متاخرة من الليلة الماضية منزلا في منطقة بعقوبة الجديدة وسط بعقوبة واختطفوا صاحب المنزل ، وهو معلم متقاعد ، وسرقوا عجلته ومصوغات ذهبية وفروا الى جهة مجهولة ".وفي حادث آخر ، ذكر المصدر :" ان مسلحين اطلقوا النار على رجل ثلاثيني يعمل كاسبا في ضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة ، ما ادى الى اصابته بجروح نقل على اثرها الى المستشفى "./انتهى

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