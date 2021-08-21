2021/08/21 | 12:32 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم السبت، في مداخلة هاتفية مع "العربية" من انهيار النظام الصحي في العراق إذا واصلت إصابات كورونا الارتفاع بهذه الوتيرة، كاشفا النقاب عن أكبر تحد تواجهه الوزارة وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أن النظام الصحي في العراق يعاني من أزمات كبيرة، مشيرا إلى أن العمل جار على تخفيف الضغط عن المنظومة الصحية.

مادة اعلانية

إلى هذا، طالب الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة بالتطعيم ضد كورونا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة القدرة على استيعاب حالات الإصابة.

الوضع خطير

من جهته، حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم السبت، من خطورة الوضع الصحي في العراق جراء جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.

وقال خلال تفقده عدداً من لجان الامتحانات الدراسية بالعاصمة بغداد "الوضع الصحي خطير، ونحن بحاجة إلى الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون، ومع هذا أنتم اليوم تؤدون الامتحانات، وتواجهون الصعاب، فلا مجاملة على حساب العلم".

موجة ثالثة من كورونا

وكانت الإصابات اليومية بفيروس كورونا قد ارتفعت في العراق خلال الأسابيع الماضية، وسجلت أرقاماً غير مسبوقة مع دخول البلاد في الموجة الثالثة للتفشي.

وتتراوح الإصابات اليومية في البلاد ما بين 6 و12 ألفاً.



ويبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا في العراق مليونا و809 آلاف و376 إصابة، بينها 19 ألفاً و958 وفاة، ومليونا و632 و646 حالة تعاف، بينما تلقى نحو 2.8 مليون نسمة من اللقاحات مضادة للفيروس من أصل عدد السكان الكلي البالغ 40 مليوناً.

يشار إلى أن العراق يمتلك بنية تحتية محدودة ومتهالكة في قطاع الصحة على غرار معظم القطاعات الخدمية الحكومية بفعل عقود من الحروب المتعاقبة والفساد المستشري في البلاد، ما يثير المخاوف من انهيار النظام الصحي في حال تسجيل إصابات متصاعدة بالفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: النظام الصحي يواجه شبح الانهيار) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: النظام الصحي يواجه شبح الانهيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).