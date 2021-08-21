بندقيات وسيارات

2021/08/21 | 12:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صف وراء صف من البندقيات الهجومية المتطورة، صناديق مسدسات، ذخيرة، بجانب معدات الرؤية.مقاطع الفيديو التي بثتها طالبان على الإنترنت في الأيام الأخيرة تباهت بما يقولون إنها بندقيات هجومية تم الاستيلاء عليها في مدينة هرات الأفغانية.

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