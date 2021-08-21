مظاهرات في مدينة باكستانية ضد خطة الحزام والطريق الصينية

2021/08/21 | 12:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت تظاهرات في مدينة كوادر الساحلية الباكستانية، احتجاجا على مشاريع خطة الحزام والطريق الصينية، التي تقدر بمليارات الدولارات، وذلك بعد نقص حاد في إمدادات المياه والكهرباء.

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