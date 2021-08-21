الامن النيابية تحذر من 'كارثة وشيكة' وتدعو لعملية عسكرية في الطارمية

2021/08/21 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

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حذر عضو لجنة الأمن والدفاع سعد مايع الحلفي، اليوم السبت، من وقوع كارثة أمنية وشيكة، عازيًا ذلك إلى تصاعد حدة الهجمات الإرهابية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال الحلفي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "بساتين قضاء الطارمية تمتاز بكثافتها اشجارها بشكل استثنائي وهذا الأمر ساعد على تحول معظمها إلى بؤر مثالية لتواجد واستقرار عناصر التنظيمات الإرهابية المتطرفة".

وأضاف ، إن "الجغرافية الصعبة التي يمتاز بها القضاء تستدعي إجراءات عسكرية خاصة"، لافتًا إلى "ضرورة الابتعاد عن الفعل ورد الفعل في التعاطي مع الهجمات الإرهابية التي لا يكاد يمر يومًا دون وقوعها".وأوضح الحلفي، إن "تصاعد حدة الهجمات الإرهابية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد ينذر بكارثة أمنية وشيكة ، مبينًا إن "الجماعات المتطرفة تستهدف المدنيين من أهالي القضاء ورجال الأمن على حدٍ سواء".

وطالب عضو الامن النيابية "بوضع حد لنزيف الدم العراقي والتعامل بمسؤولية وحزم للقضاء على البؤر الإرهابية، مشددا على "أهمية الشروع بعملية عسكرية واسعة وفق قواعد مدروسة وخطط محكمة لتحييد خطر الجماعات المتطرفة".

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