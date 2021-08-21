2021/08/21 | 13:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، وسيُعفى كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي الإجبارية عند زيارتهم أبوظبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إضافة 3 دول وإزالة 5.. إليكم "القائمة الخضراء" المحدثة للسفر إلى أبوظبي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إضافة 3 دول وإزالة 5.. إليكم "القائمة الخضراء" المحدثة للسفر إلى أبوظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).