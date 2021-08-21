الدفاع النيابية توجه رسالة الى الحكومة بشأن الخروقات المتكررة في الطارمية

2021/08/21 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، رسالة الى الحكومة بخصوص الخروقات الأمنية المتكررة في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الحكومة العراقية عليها وضع خطط مدروسة ومحكمة من أجل ضبط الأمن بشكل صحيح في قضاء الطارمية، وتكون هذه الخطة مبنية بشكل كبير على الجهد الاستخباراتي وليس العمليات الأمنية والعسكرية، التي تطلق بين حين واخر دون تحقيق اهدافها بشكل كامل".

وبين المحمداوي ان "قضاء الطارمية، فيها الكثير من الحواضن، خصوصاً في المناطق الزراعية، والقضاء على هذه الحواضن، التي هي سبب كل الخروقات الأمنية في القضاء، سيتم من خلال تفعيل الجهد الاستخباراتي، وكذلك تعاون الاهالي لكشف هذه الحواضن، ودون ذلك ستبقى الخروقات تكرر يوم بعد يوم في الطارمية، ونزيف الدم سيبقى مستمر بصفوف القوات الأمنية والحشد الشعبي".

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