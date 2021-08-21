العثور على كدس من الاعتدة بينها 76 صاروخاً في كركوك

2021/08/21 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن قوة امنية عثرت على كدس من الاعتدة بينها 76 صاروخ في كركوك.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، انه "بناء على معلومات مديرية استخبارات وامن كركوك، شرعت قوة مشتركة من الفوج الثالث اللواء السادس والخمسون حشد عشائري ومفرزة من المديرية اعلاه بمداهمة مضافة في اطراف وادي ابو شحمة في كركوك".

وأضاف انه "تم العثور على (76) صاروخ نمساوي و(4) عبوات ناسفة وعلبة عتاد خفيف"، مبينا انه "تم تدمير المضافة من قبل القوات الأمنية".

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