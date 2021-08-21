2021/08/21 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الإدارة الأمريكية، أن سيتم إرسال من يتم إجلاؤهم من العاصمة الأفغانية كابول، إلى الولايات المتحدة، عبر رحلات ربط من عدة بلدان، بينها تركيا وإنكلترا وألمانيا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نيد برايس، متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي من واشنطن.

وقال برايس في تصريحاته إن “تركيا ، إنكلترا ، ألمانيا ، إيطاليا ، الإمارات العربية المتحدة ، الدنمارك ، البحرين ، كازاخستان ، الكويت ، طاجيكستان وأوزبكستان ستساهم في رحلات الركاب الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان”.

وذكر برايس أنه سيتم من خلال رحلات الإجلاء إرسال المواطنين الأمريكيين، وكذلك الأفغان ومواطني الدول الأخرى الذين يدعمون واشنطن، إلى الولايات المتحدة عبر رحلات ربط من خلال البلدان المذكورة.

وأوضح أن أول طائرة أقلعت الجمعة من العاصمة القطرية الدوحة، من المنتظر أن تهبط بقاعدة “رامشتاين” العسكرية الألمانية، لافتًا أنه ما عدا ذلك ستبدأ رويدًا رويدًا عمليات نقل من تم إجلاؤهم إلى دول أخرى في مقدمتها البحرين والإمارات.وقال برايس أيضًا إن ألبانيا وكندا وكولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وكوسوفو ومقدونيا والمكسيك وبولندا وقطر ورواندا وأوكرانيا وأوغندا قدمت مقترحات لإعادة توطين “عدد معين من الأفغان المعرضين للخطر”، وأن بلاده ستدرس هذه المقترحات.

واختتم برايس تصريحاته موضحًا أنهم أجلوا أكثر من 13 ألف شخص من كابل منذ بدء عمليات الإجلاء في 14 أغسطس / آب الجاري.

وسيطرت “طالبان” على كابل، خلال أقل من 10 أيام، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” طوال 20 عاما لبناء قوات الأمن الأفغانية، وعلى إثر ذلك تسارع الدول الغربية الوقت لإجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من هناك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلات الإجلاء الأمريكية من أفغانستان ستتم عبر عدة دول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلات الإجلاء الأمريكية من أفغانستان ستتم عبر عدة دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).