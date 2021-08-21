التربية تعلن نجاح الامتحانات في يومها الاول وتؤكد التزام الطلبة بالاجراءات الصحية

2021/08/21 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة التربية، نجاح امتحانات السادس الاعدادي التي انطلقت اليوم بمشاركة أكثر من 522 ألف طالب وطالبة ،مؤكدة التزام الطلبة بالاجراءات الصحية في عموم المراكز الامتحانية.وقال نائب رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات العامة شاكر المعماري في تصريح متفلز : إن"لجنة من وزارة التربية وعدد من المدراء زارت المراكز الامتحانية في مديرية تربية الرصافة الثانية ،ووجدت أن الأجواء جيدة والكهرباء متوفرة والطلاب انتظموا في مراكزهم ،وهناك انسيابية في إجراء الامتحانات".وأضاف أن" عدد الطلاب حوالي 522 ألف ،وهو عدد كبير جداً في هذا العام ،إلا أن الوزارة استوعبت هذه الاعداد ووفرت لها المراكز الامتحانية وأنجزت استعداداتها بوقت مبكر"، مشيراً الى أن" الاجراءات الصحية المتخذة في القاعات الامتحانية جيدة ،وأن هناك التزاماً واضحاً بارتداء الكمامات والتعفير ،إضافة الى التوعية الصحية من قبل ادارة المراكز الامتحانية ".بدوره، قال مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي: إن"القاعات الامتحانية تم إعدادها بشكل جيد من خلال توفير الكهرباء والماء وكافة ما تطلبه شروط الصحة والسلامة وتوفير كمامات للطلبة فضلاً عن تعفير كافة المراكز الامتحانية ، الذي سيستمر طيلة فترة الامتحانات"،مؤكداً أنه" تم تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب لتجنيبهم الإصابة بالفايروس ".وانطلقت صباح اليوم الامتحانات الوزارية للدراسة الاعدادية بجميع فروعها .وتفقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدداً من المراكز الامتحانية في بغداد./انتهى9

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