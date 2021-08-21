2021/08/21 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اوقفت السلطات التركية 7 اشخاص مشتبه بعلاقتهم بتنظيم "داعش" الارهابي، في ولاية مرسين، جنوبي البلاد.وذكرت مديرية امن مرسين، في بيان السبت :" ان مذكرات توقيف صدرت بحق 7 اشخاص، في اطار مكافحة تنظيم داعش".واضافت انه :" تم اقتيادهم الى مقر مديرية الامن ، لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف 7 اشخاص مشتبه بصلتهم بـ"داعش" في تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيف 7 اشخاص مشتبه بصلتهم بـ"داعش" في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).