ارتفاع جديد في درجات الحرارة ابتداء من الغد وصولاً الى نصف درجة الغليان

2021/08/21 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، حالة الطقس في عموم العراق واشارت الى ارتفاع جديد في درجات الحرارة ابتداءً من الغد.

وبحسب الراصد الجوي، نائل العلي، فان التنبؤات الجوية تشير الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال ايام الاسبوع لتكون أعلى من خمسين درجة في مناطق جنوب العراق والى تسعة وأربعين درجة في الوسط والى ستة وأربعين درجة شمال العراق وكردستان.

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