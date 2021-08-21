البرلمان الإيراني يواصل مناقشة اهلية وزراء حكومة رئيسي

2021/08/21 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل البرلمان الإيراني، جلسة مناقشة أهلية الوزراء المرشحين للتشكيلة الوزارية لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وحضر رئيسي إلى الجلسة المنعقدة داخل مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان الإيراني) وذلك للدفاع عن الوزراء المرشحين لتولي مختلف الحقائب الوزارية.



وقال رئيسي امام المجلس ان جميع البرامج التي تم إعدادها في إطار الحكومة تهدف لتحقيق العدالة والتقدم وإعادة بناء إيران قوية.

وكان رئيسي قد قدم تشكيلته الوزارية الى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في رسالة رسمية الأربعاء قبل الماضي.

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