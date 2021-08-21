نجاح امتحانات السادس الاعدادي في يومها الأول

2021/08/21 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، نجاح امتحانات السادس الاعدادي التي انطلقت اليوم بمشاركة أكثر من 522 ألف طالب وطالبة ،مؤكدة التزام الطلبة بالإجراءات الصحية في عموم المراكز الامتحانية.

وقال نائب رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات العامة شاكر المعماري في تصريح لقناة العراقية الاخبارية إن”لجنة من وزارة التربية وعدد من المدراء زارت المراكز الامتحانية في مديرية تربية الرصافة الثانية ،ووجدت أن الأجواء جيدة والكهرباء متوفرة والطلاب انتظموا في مراكزهم ،وهناك انسيابية في إجراء الامتحانات“.

وأضاف أن” أعداد الطلاب حوالي 522 ألف ،وهو عدد كبير جداً في هذا العام ،إلا أن الوزارة استوعبت هذه الاعداد ووفرت لها المراكز الامتحانية وأنجزت استعداداتها بوقت مبكر”، مشيراً الى أن” الاجراءات الصحية المتخذة في القاعات الامتحانية جيدة ،وأن هناك التزاماً واضحاً بارتداء الكمامات والتعفير ،إضافة الى التوعية الصحية من قبل ادارة المراكز الامتحانية “.

بدوره، قال مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي: إن”القاعات الامتحانية تم إعدادها بشكل جيد من خلال توفير الكهرباء والماء وكافة ما تطلبه شروط الصحة والسلامة وتوفير كمامات للطلبة فضلاً عن تعفير كافة المراكز الامتحانية التي ستستمر طيلة فترة الامتحانات”،مؤكداً أنه” تم تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب لتجنيبهم الإصابة بالفايروس “.

وأشار إلى أن” وزارة التربية عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً للجنة الساندة للامتحانات التي تم تشكيلها بقرار ديواني من رئاسة الوزراء تضم وزارة التربية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة والبيئة والاتصالات وكذلك الأمن الوطني ،وهنالك تأمين كامل للمراكز الامتحانية ودوريات وفرتها وزارة الداخلية وباقي التشكيلات الامنية وفرت مفارز في كل المراكز الامتحانية ،وكذلك في الجامعات”، موضحاً أن” المراكز مؤمنة تماماً ومتابعة بشكل دقيق من قبل وزير التربية واللجنة الساندة لحظة بلحظة من خلال التواصل المستمر بين هذه الوزارات“.

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