2021/08/21 | 13:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الفنانة السعودية نيرمين محسن، إرتداءها الحجاب في المسجد النبوي الشريف.وقالت نيرمين محسن في مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات”، “أحببت في هذه الأيام الجلوس مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله أن ينفعني الله به في الدارين”.وذكرت في …

ظهرت المقالة في المسجد النبوي..



فنانة خليجية تعلن إرتداءها الحجاب أولاً على النور نيوز.

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