تعرف على اسعار صرف الدولار في بغداد وبياقي المحافظات

2021/08/21 | 13:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز:/ اقتصادتنشر النور نيوز، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم السبت.وبلغ سعر الدولار جاء على النحو التالي:بغداد – بورصة الكفاح 147,850السعر في اغلب صيرفات بغداد / شراء / 147,250بيع / 148,250———————————البصرة -بورصة 148,000———————————السليمانية – بورصة 148,050———————————النجف – بورصة 147,925———————————الموصل – بورصة 148,100وسجلت أسعار بيع الدولار، امس الجمعة، 148.250 دينارا …

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