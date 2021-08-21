امريكا تشر تفاصيل جديدة حول طائرة “الاجلاء” من افغانستان

2021/08/21 | 13:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتاعلن وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، السبت، ان طائرة النقل العسكرية المكتظة والتي اشتهرت بصورة لمئات الأفغان المكدسين داخلها، حملت على متنها عددا غير مسبوق بلغ 823 مسافرا.وذكر القيادة العسكرية الأميركية في بيان، اليوم (21 اب 2021)، ان “طائرة النقل العسكرية التي أقلعت الأحد من كابل واشتهرت بصورة لمئات الأفغان المكدسين داخلها، حملت على …

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