أربعة قتلى من حركة النجباء في اشتباكات مع داعش في الطارمية وهجوم جديد في المشاهدة

2021/08/21 | 13:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – الزمان – قتل اربعة عناصر من الحشد الشعبي ليل الجمعة في اشتباكات مع عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية، بعدما هاجم التنظيم مقر اللواء12 التابع للحشد في محيط منطقة الطارمية الواقعة شمال بغداد، على ما أفاد مصدر أمني ومصدر في الحشد.واندلعت السبت اشتباكات في منطقة المشاهدة.وقال المصدر […]

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