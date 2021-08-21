الانواء الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة

2021/08/21 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد

الزلزالي، اليوم السبت، حالة الطقس في

عموم البلاد.

وذكر بيان للهيأة، أن "الطقس ليوم السبت

في المنطقة الشمالية سيكون صحواً ولا

تغير بدرجات الحرارة، اما الطقس في

المنطقة

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