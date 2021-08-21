2021/08/21 | 14:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفدا كبيرا من الاتحاد الخليجي سيصـل إلى محافظة البصرة، للفترة من 23-28 اب الحالي الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد رياضي الى البصرة لحسم ملف بطولة خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد رياضي الى البصرة لحسم ملف بطولة خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).