الكاظمي يأمر بسحب جميع القوات المشتركة بالعملية الأخيرة في الطارمية

2021/08/21 | 14:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أمر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بسحب جميع القوات المشتركة في العملية الأخيرة التي انطلقت في قضاء الطارمية وإيقافها، بعد مطالبات بتطهير القضاء عقب استهداف الحشد الشعبي.وتضمنت وثيقة سرية صادرة عن المقر المتقدم لعمليات بغداد / الكرخ، وموجهة إلى الفرقة السادسة، أن “المكالمة الهاتفية بين السيد قائد عمليات بغداد، والسيد قائد المقر […]

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