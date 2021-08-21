2021/08/21 | 14:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً.. قصي منير مدرباً لفريق الميناء الكروي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/21 | 14:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. قصي منير مدرباً لفريق الميناء الكروي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. قصي منير مدرباً لفريق الميناء الكروي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).